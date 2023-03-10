VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 altında 6.040,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 6.086,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 6.057,25 puana indi.

Analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan 6.150 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artmasını bekliyor.