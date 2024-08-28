VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 düşüşle 10.825,00 seviyesinden işlem gördü. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,75 artışla 10.833,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,04 kayıpla 10.829,00 puana indi.

Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davranmaya devam etmesi varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

Analistler, çip şirketi Nvidia'nın bugün açıklanacak bilançosunun beklendiğini ifade ederek, yarınki büyüme verileri ile cuma günkü kişisel tüketim harcamalarının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde temmuz ayı dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.750 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.1000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.