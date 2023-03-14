VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 5.965,00 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 5.965,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 5.963,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 5.957,75 puana indi.
Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle risk algısının yüksek seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.
Dün küresel ölçekte artan risk algısıyla tahvil talebinin güçlenmeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliklerin yükseldiğini kaydetti.
Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda dün bir ara Fed'in senenin devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler öne çıksa da, yeni günde gelecek hafta yapılacak toplantıda yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gidileceği öngörülüyor.
Analistler, bugün İngiltere'de işsizlik oranı ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 5.900 ve 5.850 seviyelerinin destek, 6.000 ve 6.100 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.