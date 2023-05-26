VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 5.125,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 5.120,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.123,50 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de borç limiti krizinin yakın zamanda çözülebileceğine ilişkin haber akışının piyasalarda olumlu karşılandığını aktaran analistler, buna karşın dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin yeniden belirsizleştiğini dile getirdi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, aynı dönemde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 4,2 olarak kaydedildi.