VİOP'ta endeks kontratı güne yüzde 0,1 azalışla 5.767,75 puandan başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 5.767,75 seviyesinden işlem gördü.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 5.774,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 5.766,50 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişesini desteklemesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.800 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.