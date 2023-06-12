Yabancı yatırımcıdan 573,9 milyon dolarlık satış

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar mayıs ayında 23 milyar 701 milyon 638 bin 223 tutarında alım yaparken, 24 milyar 275 milyon 494 bin 421 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 573 milyon 856 bin 198 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 36 milyar 263 milyon 449 bin 253 dolar seviyesinde gerçekleşti.