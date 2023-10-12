Yurt dışı yerleşikler geçen hafta 237,8 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 6 Ekim haftasında 237,8 milyon dolar hisse satışı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 36,3 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 1,1 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 4,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 32 milyar 837,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 103,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 188,6 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 307,1 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 61,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.