Yurt dışı yerleşikler geçen hafta 75,6 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 75,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ağustos haftasında net 75,6 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 1,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Ağustos itibarıyla 30 milyar 68,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Ağustos'ta 30 milyar 293,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 878,3 milyon dolardan 861,9 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 59,7 milyon dolardan 60,8 milyon dolara yükseldi.