Sermaye Piyasası Kurulu, (SPK) mart ayından bu yana yürürlükte olan açığa satış yasağını ay sonunda sona erdirmeyi planlıyor.

Yabancı yatırımcıların borsaya olan ilgisini artırmak amacıyla alınan kararda son zamanlarda BIST 100 endeksinin rekor seviyelere ulaşması ve faiz indiriminin de etkili olduğu belirtiliyor.

Bloomberg News'e konuşan konuya yakın iki kaynağa göre, 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanacak açığa satış yasağının tekrar uzatılması düşünülmüyor.

Yasağın kaldırılmasıyla birlikte, hisse senedi piyasasında işlem hacminin ve derinliğin artması, yabancı yatırımcılar için piyasanın cazibesinin güçlenmesi bekleniyor.

Daha önce üç kez uzatılan bu yasak, mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası piyasadaki düşüşü sınırlamak amacıyla genişletilmişti.

SPK, Bloomberg'in konuya ilişkin yorum talebini reddetti.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, 15 Ağustos itibarıyla yabancı yatırımcıların toplam Türk hisse senedi varlıkları 33,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, hisse senedi piyasasındaki toplam sahipliğin yaklaşık yüzde 40'ına tekabül ederken, tarihi ortalama olan yüzde 60'ın altında kalıyor.

Açığa satış yasağı nedir?

Borsa yatırımcıları, hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalardan kazanç elde etmek için çeşitli stratejiler uyguluyor. Bu stratejilerden biri olan "açığa satış", yatırımcıların henüz sahip olmadıkları hisseleri satarak fiyatın düşeceğini öngörmesi esasına dayanıyor.

Açığa satışta yatırımcılar, ellerinde bulunmayan bir hisseyi ödünç alarak satar ve fiyatın düşmesi durumunda daha düşük fiyattan geri alarak kâr elde eder.