Borsada gong Oncosem Onkolojik için çaldı

Ergun, şunları kaydetti: “2022 yılında gerçekleşen bazı halka arzlarda gördüğümüz gibi Oncosem’in halka arzında yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen yüksek talep, hem Oncosem’e hem de sermaye piyasalarımıza olan güveni göstermektedir. Ben bu güvenin 2023 yılındaki halka arzlarda da devam edeceğini düşünüyorum."

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise “36 bin 44 yatırımcının talebinin karşılandığı halka arza bireysel ve kurumsal olarak yatırımcılardan toplam 17,7 kat talep geldi.” şeklinde konuştu.