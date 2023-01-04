Borsada gong Oncosem Onkolojik için çaldı
Borsa İstanbul’da gong Oncosem Onkolojik Sistemler için çaldı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Oncosem, halka arzda gelen yüksek taleple ve 104 milyon TL tutarında halka arz geliriyle başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir.” dedi.
Ergun, şunları kaydetti: “2022 yılında gerçekleşen bazı halka arzlarda gördüğümüz gibi Oncosem’in halka arzında yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen yüksek talep, hem Oncosem’e hem de sermaye piyasalarımıza olan güveni göstermektedir. Ben bu güvenin 2023 yılındaki halka arzlarda da devam edeceğini düşünüyorum."
İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise “36 bin 44 yatırımcının talebinin karşılandığı halka arza bireysel ve kurumsal olarak yatırımcılardan toplam 17,7 kat talep geldi.” şeklinde konuştu.