Borsada gong QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi için çaldı

Borsa İstanbul'da gong, QNB Finansbank Temiz Enerji Endeksi için çaldı. Gong törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, QNB Finansportföy Yönetim Kurulu Başkanı Enis Kurtoğlu, QNB Finansportföy Genel Müdürü Egemen Erden ve QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök katıldı.

Gong töreninde konuşan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, QNB Finansbank olarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir geleceği desteklemek ve bu sorumlulukla yapmaya çalıştıklarını belirtti.

İklim değişikliği ile mücadele ve herkes için eşit bir gelecek yaratma bakış açısını tüm faaliyetlerinin temeline almak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Tan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz sosyal sorumluluk projelerinden bankamızın tüm yaşam alanlarına, verdiğimiz kredilerden finansal kapsayıcılık adına yaptığımız çalışmalara, insan kaynakları süreçlerimize kadar sürdürülebilirliği ve temiz bir geleceği her şeyin merkezinde tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada bu sorumluğun yalnız bize ait olduğunu değil, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm şirketlere ait olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla gerek finans sektöründen gerek tüm şirketlerden bu konuda ellerinden geleni yapmaları konusunda burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hayata geçirdiğimiz bu endeksin iklim krizi ile mücadelenin stratejik önemine dikkati çekmek açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Banka olarak yenilenebilir enerji sektörüne yatırım yapma, mevcut altyapının ölçeğini büyütmeye yönelik finansmanları sağlama konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz desteği önümüzdeki dönemde de göstermeye devam edeceğiz."