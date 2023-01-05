Borsada gong SDT için çaldı

İnfo Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla halka arz sürecini başarıyla gerçekleştiren SDT’nin halka arzına 839 bin yatırımcı katılırken halka arzın büyüklüğü 392 milyon TL oldu.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Korkmaz Ergun, “SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak büyümüş ve bugünkü başarıya ulaşmıştır. Şimdi de, halka arz ile bu büyümesini ve başarısını yeni ortaklarıyla paylaşmaktadır. Başarılarını yeni ortaklarıyla paylaşmak isteyen, yatırımını, üretimini, ihracatını ve istihdamını arttırmak için büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmek isteyen şirketlerimiz, 2021 yılında 52 halka arz, 2022 yılında ise 40 halka arz yaptılar. Bu halka arzlardan 41 milyar TL kaynak sağladılar. 2023’te de halka arzlarımızın başarıyla devam edeceğine inanıyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Arz tarafında, daha fazla şirketin çeşitli kaynak temini imkânına kavuştuğu, talep tarafında ise daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaştığımız, özetle piyasaların büyümesine odaklandığımız bir hedef ile Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, gelen yüksek taleple, 392 milyon TL halka arz geliri ve 839 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir arz gerçekleştirmiştir” dedi.

Savunma ve uzay sektöründe birçok ilke imza attıklarını söyleyen SDT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dora ise “Önümüzdeki dönemde yaşayacağımız yeni ilklerin gururuna, bize güvenen yatırımcılarımızı da ortak etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.