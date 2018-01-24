Borsada gong, Trabzon Limanı için çaldı

24 Ocak 2018

Albayrak Grubu’nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin halka arzı vesilesiyle düzenlenen törende Bakan Faruk Özlü, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Trabzon Liman İşletmeciği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak, Albayrak Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Bolat, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ve Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman’ın katılımıyla gong çalındı.

Gong töreninde konuşan Özlü, 2018 yılının ilk halka arzı olan, Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin, Borsa İstanbul ve halkla buluştuğu törende bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bugün halka arz edilen Trabzon Liman İşletmeciliği’nin, borsaya ve yatırımcılara hayırlı olmasını, Türkiye’ye güç katmasını dileyen Bakan Özlü, şunları kaydetti:

“Bu halka arz, liman işletmeciliği alanında bir ilk olmasıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca, arz paylarının tamamının yurt içinde gerçekleşecek olması da son derece önemlidir ve değerlidir. Trabzon Limanı, büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin sembollerinden biridir. İpekyolu’nun son durağı ve Doğu Karadeniz’in en büyük ve en modern limanı olan Trabzon Limanı, ülkemizin dışa açılan aydınlık pencerelerinden biri olmaya adaydır. Ülke ekonomimize çok ciddi katkıları bulunan Trabzon Limanı, Albayrak Grubu ile birlikte profesyonel bir işletmecilik yapısına kavuşmuştur. Liman işletmeciliği, yaşadığımız çağda, en stratejik sektörlerden biri haline gelmiştir. El yordamıyla ve klasik yöntemlerle limanlar işletilmez. Denizcilik, son derece dinamik bir sektördür. Bu yüzden limanlara bir bütün olarak yaklaşmak gerekir.”

“Türkiye herkes için güvenilir bir liman”

Özlü, bu anlamda Albayrak Grubu’nun Trabzon Limanı’nda farkını ortaya koyduğunu anlatarak, “45 milyon dolar makine parkı yatırımı sayesinde limanın yıllık 4 milyon ton olan elleçleme kapasitesi, 10 milyon tona çıkmıştır.” dedi.

Özlü, Türkiye’nin Karadeniz’de, Marmara’da, Ege’de ve Akdeniz’de, modern limanlarıyla, gemileriyle ve işletmecilik anlayışıyla göz doldurduğunu vurguladı.

Kaynak: AA