Borsada ilk işlemin üzerinden 37 yıl geçti

Borsa İstanbul, 37 yılda 449 hisse senedinin yanı sıra opsiyonlar ve varantların işlem gördüğü dev bir pazara dönüştü. Sermaye piyasalarının gelişmesine büyük katkılar veren Borsa İstanbul, 2013 yılında değişen Sermaye Piyasası Kanunu ile farklı bir yapıya büründü ve son yıllarda gelişen teknolojisi ve birçok yeni enstrümanla gelişimini sürdürüyor.

Resmi olarak Aralık 1985’te açılan İMKB, 3 Ocak 1986’da 19 hisse senedi ile Cağaloğlu’ndaki binasında işleme başladı.

Sermaye piyasaları borsa ile gelişti

1987’de daha önce haftalık olarak hesaplanan borsa endeksleri günlük hesaplanmaya başladı. 1993’te ise 50 şirketle bilgisayarlı alım-satım işlemine geçildi. İMKB, 1993 yılının sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Federasyonu tarafından “kabul görmüş menkul kıymetler borsası” olarak tanımlandı. Bu unvanı alan gelişmekte olan borsalar arasında İMKB üçüncü oldu.

1996’da Uluslararası Pazar bünyesinde Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası’nın kurulmasının ardından 1997’de bu piyasada Hazine tarafından yurt dışında satılmak üzere çıkarılan 40 adet uluslararası tahvilin kota alınmasıyla işlemlere başlandı. Böylece Hazine’nin yurt dışı finansmana erişimi için farklı bir kanal açılmış oldu.

Mayıs 2009’da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) devreye alınarak piyasanın şeffaf ve zamanında aydınlatılması için önemli bir adım atıldı.

2012’de İMKB bünyesinde faaliyete geçen Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), 2019’da işlem hacmi ortalama 5 milyar liraya ulaştı.

İMKB yoluna Borsa İstanbul olarak devam etti

İMKB, 5 Nisan 2013’te özel hukuk hükümlerine göre çalışan bir işletme olan Borsa İstanbul AŞ’ye dönüştü. Endeks adlarında yer alan “İMKB” kısaltması, “BIST” olarak değiştirildi. Aynı yıl pay piyasası birinci seansı başlangıcı 15 dakika öne çekilerek saat 09.15’e alındı. VİOP’ta 2014’te Dolar/TL Opsiyon Sözleşmeleri işleme açıldı.

Borsa İstanbul’da geçen yıl halka arzlar hızla devam etti

Borsa İstanbul’da 2022’de 42 şirket halka arz edilerek borsada işlem gören şirket sayısı 449’a çıktı. Geçen yıl Sürdürülebilirlik 25 endeksi, Katılım Temettü endeksi ve Türk lirası kısa vadeli referans getiri oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulan TLREFK Türk Lirası Gecelik Katılım Referans Getiri Oranı hesaplanmaya başlandı. Emtia sertifikaları, piyasada işleme açılırken, 21 Kasım 2022’de 0,01 gram altının pay piyasalarında alınıp satılmasını sağlayan altın sertifikaları borsaya kote edildi.