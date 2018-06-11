Borsada satışlar karşılandı

11 Haziran 2018

Geçen haftaki satış ağırlıklı seyrini yeni haftaya da taşıyan Borsa İstanbul'da, yüzde 2'den fazla kayıpla 93.396,54 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.000 puanın hemen altında dengelendi.

Endekste ikinci yarıda ise tepki alımlarıyla yükseliş dikkat çekti. Tekrar 97.186 puana kadar çıkan endeks, günü yüzde 0,82 yükselişle 96.661,36 puandan tamamladı.

Dolar/TL güne 4.48 seviyesinden yatay başlasa da, kademeli olarak 4.54 seviyesine kadar çıktı. Sonrasında bir miktar gevşeyen dolar/TL aynı dakikalarda yüzde 1 artıda 4,5148 civarında seyretti. Aynı dakikada euro/TL de 5.3331 seviyesinden el değiştirdi.

Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü

Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

"Spesifik bir düşüş"

Şeker Yatırım tarafından paylaşılan bültende, TL’deki değer kaybı ve tahvil faizlerindeki yükseliş Borsa İstanbul'da satışların daha da güçlenmesine neden oluyor. Ancak BIST’teki güçlü satışlara rağmen CDS’lerin sakin seyir izlemesi BIST’teki satışların TL varlıklara ilişkin direkt bir kaçıştan ziyade spesifik olabileceğine işaret ediyor. BIST’te alıcıların zayıf olması ve likiditenin kısmen azalması düşüşlerin sert olmasında etkili oluyor. Gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk alma iştahı tekrar güçlenmedikçe ve seçim belirsizliği ortadan kalkmadıkça BIST’te tepki alımları yaşansa da sınırlı kalması ve satış baskısının devam etmesi beklenir" değerlendirmesinde bulunuldu.