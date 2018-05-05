Borsada yüzde 4.5'lik kayıp

05 Mayıs 2018

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,66'lık kayıpla 102.599,22 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 101.548,50 puanı, en yüksek ise 108.170,80 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 4,17'lik azalışla 118.470,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,36'lık düşüşle 122.695,71 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 5,78'lik kayıpla 74.387,44 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 7,21'lik azalışla 104.037,42 puana geriledi.

Galatasaray Sportif en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,69 ile Galatasaray Sportif oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 4,96'lık artışla Emlak Konut GMYO, yüzde 2,58'lik yükselişle de Fenerbahçe Futbol izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 26,2 ile Flap Kongre Toplantı Hizmetleri oldu. Bu hisseyi yüzde 21,01'lik düşüşle Beşiktaş Futbol Yatırımları, yüzde 19,13'lük azalışla da Aksa takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 917 milyon 712 bin 419 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 3 milyar 450 milyon 32 bin 41 lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 18 milyon 870 bin 142 lirayla Kardemir (D) takip etti.Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 220 milyon lirayla Garanti Bankası, 36 milyar 785 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 34 milyar 970 milyon 34 bin 110 lirayla da Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,89'luk artışla 178,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 3,91'lik değerle bin 197 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 4,92'lik yükselişle 4,2470 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 3,66'lık artışla 5,0680 lira oldu. Geçen hafta 5,6300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,58'lik artışla 5,7750 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,38'lik değerle 4,2250 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA