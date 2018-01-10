Borsadaki 7 şirket Ana Pazar'dan Yıldız Pazar'a alınacak

10 Ocak 2018

Borsa İstanbul AŞ tarafından, Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan 7 şirket ve paylarının 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacağı belirtildi.

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazısında, dönemsel değerlendirme çalışması sonucu pazarı değişecek şirketler açıklandı.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Borsamızın Kotasyon Yönergesi'nin Yıldız Pazar ile Ana Pazar arasında geçişleri düzenleyen 33. maddesi çerçevesinde, Yıldız Pazar'da ve Ana Pazar'da işlem görecek payların tespit edilmesi amacıyla yapılan 2017 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin dönemsel değerlendirme çalışması sonucunda, Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Çemaş Döküm Sanayi AŞ, Ege Gübre Sanayii AŞ, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm AŞ, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ, Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret AŞ ve payları 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a alınacaktır."

Kaynak: AA