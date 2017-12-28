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Borsadan rekor kapanış

ABD Büyükelçiliğinin vize kısıtlamalarını kaldırmasıyla birlikte piyasalarda hızlı bir toparlanma gerçekleşti.

Borsadan rekor kapanış
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ABD Büyükelçiliğinin Türkiye'den vize kısıtlamalarını beklenmedik şekilde kaldırmasıyla Türk varlıklar dolar karşısında hızlı değer kazandı.

Gün içinde 3.80-3.82 bandında sakin seyir izleyen dolar kuru kararla birlikte 3.7694'e kadar çekildi. 

Saat 17:53'te dolar/TL 3.7745'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5160 ve sterlin/TL 5.0830 seviyesinde yer aldı.

Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,08 değer kazanarak 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

ABD, ekim ayında Türkiye'den göçmen olmayan vize başvurularını durdurmuştu. Ardından ilk başvuruların Ocak 2019'da alınacağını açıklamıştı.

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