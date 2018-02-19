Borsalarda görünüm pozitif

19 Şubat 2018

Asya borsaları, enflasyonun ve borçlanma maliyetlerinin artacağı kaygısıyla küresel piyasalarda geçen hafta görülen oynaklığın azalması ve risk iştahının güçlenmesiyle birlikte toparlanmayı sürdürdü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5 yükseldi. Endeks böylece geçen ayın sonunda başlayan ve geçtiğimiz hafta gördüğü dip seviyeyle tamamlanan düşüşün yüzde 40'ını telafi etti. Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 2 yükseldi.

İşlem hacimlerinin ABD ve Çin'deki piyasa tatili nedeniyle bugün düşük olması bekleniyor.

ABD hisse senedi piyasasına bakıldığında S&P 500 endeksi cuma gününü yataya yakın artıda kapatırken, haftalık olarak beş yılın en keskin yükselişini kaydetti.

Dünya borsalarını izleyen MSCI endeksi ise geçen haftanın tamamında yüzde 4.3 yükselerek Aralık 2011'den bu yana en iyi performansı gösterdi.

Piyasalardaki toparlanma, ABD'de enflasyonun artarak dolar borçlanma maliyetlerinin artacağı kaygısıyla başlayan ve bir ara yüzde 10'u aşan iki haftalık satış sürecini izliyor.

Haftaya başlarken piyasalar

Kaynak: Reuters