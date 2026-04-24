Borsaya yabancı akını: 5,5 yılın en yüksek alımı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, yabancı yatırımcıların hisse senedi alımları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

17 Nisan haftasında yurt dışında yerleşik yatırımcılar 579,4 milyon dolarlık hisse senedi, 243 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar iki hafta üst üste hem hisse hem de tahvil tarafında net alıcı oldu.

Pandemi sonrası en yüksek seviye

Son verilerle birlikte yabancıların hisse alımı, 13 Kasım 2020 tarihindeki pandemi haftasından bu yana en yüksek düzeye çıktı. Bir önceki haftada ise 430,3 milyon dolarlık hisse ve 712,7 milyon dolarlık tahvil alımı yapılmıştı.

Hisse stoku 61 milyar doları aştı

Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki hisse senedi stoku 59,58 milyar dolardan 61,35 milyar dolara yükseldi. Tahvil stoku ise aynı dönemde 15,21 milyar dolardan 15,28 milyar dolara çıktı.

Detaylı verilere göre, yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku 10 Nisan haftasında 42 milyar 421,7 milyon dolar seviyesindeyken, 17 Nisan haftasında 44 milyar 138,4 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stoku 15 milyar 208,7 milyon dolardan 15 milyar 278,1 milyon dolara yükselirken, özel sektör tahvil (ÖST) stoku 1 milyar 945,9 milyon dolardan 1 milyar 931,8 milyon dolara geriledi.