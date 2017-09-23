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Brent petrol, son 5 ayın zirvesini gördü

Brent petrolün varil fiyatı 22 Eylül itibarıyla 56,91 dolara kadar tırmandı ve 1 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Brent petrol, son 5 ayın zirvesini gördü
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Uluslararası en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı yaklaşık son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent türü petrolün varil fiyatı pazartesi gününden bu yana yüzde 2,4 yükselirken 22 Eylül itibarıyla 56,91 dolara kadar tırmandı ve 1 Mart'tan beri en yüksek seviyesine çıktı.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bugün yaptığı açıklamaya işaret ederek küresel piyasada ham petrol arz fazlasını düşürmek için petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisine devam ettiğini vurguladı.

OPEC'ten bugün yapılan açıklamada, OPEC üyesi ve üye olmayan petrol üreticisi ülkelerin 1 Ocak 2017'de yapılan üretim kesintisi anlaşmasına uymaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında OPEC üyesi ülkelerin toplam üretimlerini günlük ortalama 1,8 milyon varil düşürmesi gerektiği kaydedilirken, OPEC ve OPEC dışındaki ülkelerin söz konusu kesinti miktarına uyum oranının ağustosta yüzde 116'ya çıktığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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