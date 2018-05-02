Brent petrolün varili 73,21 dolar

02 Mayıs 2018

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,21 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,72 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 74,91 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73,31 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,13'lik azalışla 73,21 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 67,56 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol fiyatlarının baskılanmasında ABD'de artan üretim ve yükselen stokların etkili olduğunu belirtiyor. Dünya genelinde değer kazanmaya devam eden doların da fiyatları baskılayan diğer bir unsur olduğu ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 73,24 ile 73,31 dolar aralığının direnç, 73,10 ile 73,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

Kaynak: AA