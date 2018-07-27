Brexit sonrası 'gümrük' çıkmazı: AB önerileri reddetti

27 Temmuz 2018

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin Brexit sonrası için gümrük vergisi ve ticaret uygulamalarını düzenleyen teklifinin başlıca unsurlarını reddederken; gümrük politikası ve kurallarının uygulanmasını Birlik üyesi olmayan bir ülkeye devredemeyeceğini kaydetti.

AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin yeni Brexit Bakanı Dominic Raab dün düzenledikleri basın toplantısında konuyla ilgili ekim ayına kadar anlaşmaya varma konusunda kararlılıklarını dile getirdiler.

Brüksel'de üç gün süren müzakerelerin ardından konuşan Barnier, İngiltere'nin, Kuzey İrlanda'nın yeni AB sınırıyla ilgili sürtüşmeyi önleme çabalarının bir parçası olarak AB adına gümrük vergilerini tahsil etme önerilerinin Avrupalıları ikna edemediğini belirtti.

Barnier, "AB, gümrük politikası ve kurallarının uygulanmasını, KDV ve özel tüketim vergisi tahsilini birlik üyesi olmayan ve AB'nin yönetim yapılarına tabi olmayacak olan bir ülkeye devredemez ve devretmeyecek. Herhangi bir gümrük düzenlemesi veya gümrük birliği ... bu ilkeye saygı göstermeli" dedi.

"İngiltere, AB'nin haklarına saygı göstermeli"

Barnier ayrıca "İngiltere parasının, yasalarının ve sınırlarının kontrolünü geri almak istiyor. Buna saygı göstereceğiz... Ancak AB de parası, hukuk ve sınırlarının kontrolünü elinde tutmak istiyor. İngiltere buna saygı göstermeli" diye konuştu.

Barnier, İngiltere Başbakanı Theresa May'ın ele alınan bu teklif yerine AB ile gümrük birliği anlaşması yapmasını önerdi.

Ancak gümrük birliği anlaşması Londra'nın diğer ülkelerle ikili ticaret anlaşması yapmasını engellediği için May bunu kesinlikle istemiyor.

Raab ve Barnier müzakerelerin Ağustos ortasında yeniden başlayacağını ve heyetlerin her hafta bir araya geleceğini ifade etti.

Kaynak: Reuters