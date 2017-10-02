Brezilya'da enflasyon beklentisi geriledi

02 Ekim 2017

Brezilya'da ekonomistlerin enflasyon beklentisi bu yıl ve gelecek yıl için geriledi.

100 civarında ekonomistin görüşünü alıyor.Brezilya Merkez Bankasının(COPOM) düzenlediği anket sonuçlarına göre, IPCA enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 2,95 oldu. Geçen hafta beklentiler yüzde 2,97 seviyesindeydi.

Enflasyon beklentisi 2018 yılı için yüzde 4,08'den yüzde 4,06'ya geriledi.

2017 ve 2018 COPOM gösterge faiz beklentisi yüzde 7,00 olarak kalırken, bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 0,68'den yüzde 0,70'e, gelecek yıl beklentisi ise yüzde 2,30'dan yüzde 2,38'e çıktı.

Cari açık beklentisi 2017 için 15 milyar dolar kalırken, gelecek yıl için 31 milyar dolar olan beklenti 31 milyar 150 milyon dolara revize edildi.

2017 yılı sanayi üretimi beklentisi yüzde 1.05'te kalırken, gelecek yılın beklentisi yüzde 2,40 olarak bırakıldı. 2017 ticaret fazlası beklentisi ise 62 milyar dolarda kaldı.

2018 ticaret fazlası beklentisi de 50 milyar dolar olarak gerçekleşti.