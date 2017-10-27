Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

27 Ekim 2017

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,56 kaybettirirken, dolar yüzde 3,59 ve altın yüzde 2,70 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 108.847,50, en düşük ise 106.932,10 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,56'lık azalışla 107.884,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,70 artarak 156,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,76 yükselişle 1.044,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 249 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 256 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,59 değer kazanarak 3,8110 liraya, avro da yüzde 2,05'lik artışla 4,4260 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,16 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,23 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA