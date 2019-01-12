Bu hafta en çok borsa kazandırdı

12 Ocak 2019

Bu hafta, borsa, altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,22'lik kazançla 91.687,04 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.280,82 puanı, en yüksek ise 92.028,48 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 1,67'lik artışla 99.408,83 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,79'luk değerle 107.740,31 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,35'lik kazançla 71.886,99 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,07'lik primle 92.675,71 puana yükseldi.

Ford Otosan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,54 ile Ford Otosan oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 12,67'lik artışla Verusa Holding, yüzde 12,17'lik yükselişle de Tofaş Otomobil Fabrikası izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 11,22 ile Bera Holding olurken, bu hisseyi yüzde 7,06'lık düşüşle Çemaş Döküm, yüzde 4,30'luk azalışla da Net Holding takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 766 milyon 430 bin 36 lirayla Garanti Bankası olurken, bu şirketi 3 milyar 419 milyon 96 bin 288 lirayla Türk Hava Yolları, 2 milyar 130 milyon 392 bin 572 lirayla Akbank takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 37 milyar 987 milyon 752 bin 789 lirayla Koç Holding, 33 milyar 222 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 701 milyon 393 bin 920 lirayla da Tüpraş şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,97'lik artışla 228 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,94'lük kazançla bin 522 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,26'lık artışla 5,4840 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,60'lık primle 6,3190 lira oldu.

Geçen hafta 6,8580 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,57'lik artışla 7,0340 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,88 değer kazanarak 5,5870 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,73, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,58 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA