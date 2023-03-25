Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 4.890,44 ve en yüksek 5.137,07 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,03 azalarak 5.031,98 puandan tamamladı.



Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,6 değer kazancıyla 1.223 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,6 artışla 8.195 liraya yükseldi.



Geçen hafta sonu 1.955 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.005 liraya çıktı.



Bu hafta ABD doları yüzde 0,3 artışla 19,0710 liraya, avro da yüzde 1,5 kazanımla 20,5170 liraya yükseldi.



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,34 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,76 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,17 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.