Bullard, Fed'in hedeflerine zarar gelmesinden endişeli

09 Ekim 2017

Meslektaşlarının zayıf enflasyona rağmen faiz oranlarını artırarak para politikasını normalleştirme çabaları, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ı Fed'in hedeflerine doğru ilerlemesine zarar verebileceği konusunda endişelendiriyor.

"Eğer politika normalleştirme hevesimizde çok ileriye gidersek, enflasyon bekleyişlerini daha aşağı itebiliriz ve hedefe ulaşma kabiliyetimize zarar verebiliriz" diye konuşan Bullard, "Aralık toplantısı, enflasyonun geri gelip gelmediğini belirlemek için çok erken olabilir. Bir politika hatası yapabileceğimiz konusunda giderek daha fazla endişeleniyorum" dedi.