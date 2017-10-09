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Bullard, Fed'in hedeflerine zarar gelmesinden endişeli

St. Louis Fed Başkanı Bullard, "Politika normalleştirme hevesinin Fed'in hedeflerine zarar vermesinden endişe ediyorum" dedi.

Bullard, Fed'in hedeflerine zarar gelmesinden endişeli
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Meslektaşlarının zayıf enflasyona rağmen faiz oranlarını artırarak para politikasını normalleştirme çabaları, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ı Fed'in hedeflerine doğru ilerlemesine zarar verebileceği konusunda endişelendiriyor.

"Eğer politika normalleştirme hevesimizde çok ileriye gidersek, enflasyon bekleyişlerini daha aşağı itebiliriz ve hedefe ulaşma kabiliyetimize zarar verebiliriz" diye konuşan Bullard, "Aralık toplantısı, enflasyonun geri gelip gelmediğini belirlemek için çok erken olabilir. Bir politika hatası yapabileceğimiz konusunda giderek daha fazla endişeleniyorum" dedi. 

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