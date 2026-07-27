Bulls Yatırım analistlerinden BULGS tahmini geldi

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Bulls Yatırım analistleri hazırladıkları yeni raporda BULGS hisselerini mercek altına aldı. Kurum analistleri şirketin piyasadaki son günlerdeki belirgin güçlenmesine dikkat çekiyor.

Piyasa profesyonelleri kısa vadeli hareketli ortalamaların hisseyi güçlü şekilde desteklediğini ifade ediyor. İşlem hacminde gözlenen belirgin toparlanma yatırımcı iştahının arttığını gösteriyor. Analizler momentum göstergelerindeki yukarı yönlü eğilimin hızlandığını ortaya koyuyor. Teknik indikatörlerin tamamı pozitif bölgede işlem görmeyi sürdürüyor.

Uzmanlar güçlenen momentumun etkisiyle BULGS hisselerinde alım dalgasının süreceğini tahmin ediyor. Öncü göstergeler yukarı yönlü hareketin kısa vadede ivme kazanacağını doğruluyor. Stratejistler piyasa katılımcıları için 39,50 ile 40,40 TL aralığını ideal teknik alım bölgesi şeklinde tanımlıyor. Yatırım uzmanları ilgili bant aralığını fırsat penceresi olarak yakından takip ediyor.

Bulls Yatırım yetkilileri hazırlanan raporda kısa vadeli hedef fiyatı okuyuculara aktardı. Uzmanlar BULGS payları için 44,20 TL seviyesini yeni hedef fiyat şeklinde belirliyor. Yükseliş potansiyeli piyasada heyecan yaratsa da kurum yetkilileri risk yönetimini asla elden bırakmıyor. Stratejistler olası piyasa bozulmalarına karşı 37,50 TL seviyesini kritik zarar durdurma noktası olarak izliyor.