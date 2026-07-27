Bulls Yatırım'dan kısa vadeli MIATK analizi

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Fiyatın söz konusu ortalama bölgesi üzerinde tutunmayı başarması yükseliş eğiliminin güçlenerek devam edeceğine işaret ediyor. Yakından izlenen teknik göstergelerin ivme kazanması MIATK hisselerindeki yukarı yönlü hareketi temelden destekliyor.

Bulls Yatırım stratejistleri hisse senedi için teknik alım bölgesini 33.90 ile 34.70 TL aralığı olarak belirliyor. İşlem gören payların belirtilen aralık üzerinde kalıcı olması halinde kısa vadeli yükseliş hareketinin hızlanacağını ve 37.90 TL seviyesinin ana hedef haline geleceğini öngörüyorlar.

Uzmanlar piyasada aniden oluşabilecek olası bozulma risklerine karşı yatırımcıları uyarmayı ihmal etmiyor. Teknik görünümdeki pozitif havanın tersine dönme ihtimalini göz önüne alarak 32.36 TL seviyesini kritik zarar durdurma noktası olarak yakından takip ediyorlar. Belirtilen destek seviyesinin altında gerçekleşecek günlük kapanışların kısa vadeli iyimser tabloyu zayıflatabileceğini vurguluyorlar.