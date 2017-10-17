Büyük banka kârlarında düşüş bekleniyor

17 Ekim 2017

Borsa/Finans Merkezi

Deutsche Bank, TEB Yatırım ve HSBC, Türk bankacılık sektörünün karlarında üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrek rakamlarına düşüş bekliyorlar.

Övünç Gürsoy tarafından hazırlanan TEB Yatırım’ın banka kar tahminleri raporuna göre, 3. çeyrekte karlılık momentumu yavaşlıyor. Raporda, bankaların, yüksek TL mevduat maliyetleri nedeniyle kredi mevduat marjlarındaki daralma ve yatay komisyon gelirleri nedeniyle çekirdek gelirlerinin yüzde 3 çeyreksel bazda daralmasının beklendiği belirtilirken, TL kredi mevduat marjının izledikleri bankalarda çeyreksel bazda 19 puan daralmasını, net faiz marjının 28 puan gerilemesini tahmin ediyor. Raporda, “Alım satım zararları da özel bankaların kârlılıklarını olumsuz etkileyecektir. Bunları değerlendirdiğimizde, izlediğimiz bankaların net karlarının çeyreksel bazda (temettüye göre ayıklandığında) yüzde 15 daralmasını bekliyoruz. Diğer yandan, öz sermaye karlılıkları yüzde 13 seviyesine gerilemesini bekliyoruz ki bu rakamda bizim sermaye maliyeti rakamımız olan yüzde 16’nın gerisindedir” deniliyor.

Faiz marjları rekor seviyede geriliyor

HSBC raporunda, Türk bankalarının karlılıklarının üçüncü çeyrekte düşüşünü sürdüreceği belirtildi. Aralarında Andrzej Nowaczek ve Aybek Islamov’un da bulunduğu HSBC analistlerinin kaleme aldığı bir raporda, Türk bankalarının karlılığın üçüncü çeyrekte düşmeyi sürdüreceği fakat buna karşın yıllık tahminini karşılama yolunda ilerlediğini belirtildi.

Türk bankalarının üçüncü çeyrekteki karlarının bir önceki çeyreğe göre büyük bir olasılıkla yüzde 10 düşüş kaydetmesini bekleyen HSBC analistleri, faiz marjlarının birinci çeyrekteki rekor seviyeden gerilemeye devam edeceği öngörüyor. Bankaya göre mevduat faizi baskısı ikinci çeyrekte daha az dile getirilecek. Kredi büyümesindeki yavaşlamayı olumlu bir gelişme olarak gören kurum, spreadlerin dördüncü çeyrekte toparlanmasını ve 2018’de istikrar kazanmasını bekliyor.

HSBC, kredilerin tekrar fiyatlanmayı sürdürmesiyle birlikte fonlama maliyetlerinin artık yükselmediğine dikkat çekti. Marjların dördüncü çeyreğe kadar tekrar iyileşmesini ve 2018’de istikrar kazanmasını bekleyen analistler, kamu bankalarını özel bankalara tercih ediyor. Banka, lira cinsinden kredi mevduat oranının kamu bankalarında görece daha düşük ve mevduat faiz oranlarındaki indirimlerin mejlara katkısının olduğunu işaret ediyor.

6 bankanın kârı yüzde 11 düşecek

Deutsche Bank, Türkiye’nin 6 büyük bankasının 3. çeyrekte kârlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 gerilemesini, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10 artmasını beklediğini bildirdi. Türk bankaları için 3. çeyrek mali sonuçlarını açıklama döneminin 25 Ekim’de Akbank ile başlayacağını ve 9 Kasım’da sona ereceğini belirten Deutsche Bank, bankaların karlarının bir önceki çeyreğe göre azalmasını beklemesine neden olarak net faiz marjının (NIM) bir önceki çeyreğe göre ortalamada 27 baz puan gerilediği tahminini işaret etti.

3. çeyrekte Garanti Bankası’nın kârını bir önceki çeyreğe göre aşağı yukarı koruyacağını tahmin eden Deutsche Bank, Akbank’ın kârında yüzde 8, Halkbank’ın kârında yüde 22 gerileme öngördü. Banka ayrıca, İş Bankası için yüzde 11, Vakıfbank için yüzde 16 ve Yapı Kredi için yüzde 15’lik düşüş tahmin etti.