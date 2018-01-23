Büyüme beklentisi petrol fiyatlarına destek oldu

23 Ocak 2018

Dün 68,82 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 69,48 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,21 dolardan açıldı. Brent petrolün varil fiyatı saat 09.57 itibarıyla yüzde 0,33 artarak 69,44 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,02 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, IMF'nin 2018 ve 2019'a yönelik küresel büyüme beklentilerini yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseltmesinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini kaydetti.

Ayrıca, OPEC üyesi bazı ülkeler ile Rusya'nın 2018'den sonra da üretim kısıtlamasına devam edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının, fiyatların belirli bir seviyenin altına inmesini engellediği ifade ediliyor.

Kaynak: AA