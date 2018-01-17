Carlyle, Penti'de halka arz düşünüyor

17 Ocak 2018

ABD'li yatırım fonu Carlyle 2012 yılında satın aldığı Penti'deki azınlık hisselerinden çıkmak için halka arz (IPO) seçeneğini gündeme aldı. Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, şirket çıkış için halka arzı değerlendirmeye aldı.

Eylül ayındaki bir haberde Carlyle'ın 2012'de aldığı Penti'deki azınlık hisselerini satmak için uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ı yetkilendirdiği yer almış; haberde Turkven ve Actera'nın da satış sürecinde ilgilerinin olduğu belirtilmişti.

Konuya yakın bir kaynak, "Carlyle hisselerdeki satış planını gözardı etmiyor ancak bir IPO süreci de aynı anda düşünülüyor" dedi. Bir başka kaynak da "Carlyle ve ortaklar hisselerde şu ana kadar planlanan satışı gerçekleştiremediler. IPO sürecini de seçenekler arasına aldılar. Carlyle'ın yanı sıra diğer ortaklar da mümkün olduğunca halka arza katılmak istiyor" diye konuştu.

Penti'ye yüzde 30 oranında ortak

Carlyle, 2012 yılında iç giyim ve çorap üreticisi ve perakendecisi Penti'nin yüzde 90'ından fazlasına sahip olan çatı şirket konumundaki Penca Tekstil'e mali değeri açıklanmayan bir anlaşma ile yüzde 30 oranında ortak olmuştu. Penti'yi temsil eden Penca'nın yüzde 70'i ise 2016 yılı Kasım ayındaki resmi kayıtlara göre diğer ortaklara ait.

Penti'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirketin Türkiye'de 300'den fazla, yurt dışında ise 100'ün üzerinde mağazası bulunuyor. Şirketin İngiltere, İtalya ve Çin’de satış ofisleri bulunuyor.

Halka arz çıkış stratejisinin bir parçası

Şirketlere yatırım yapan özel sermaye fonları ortaklığın ardından yatırımları belirli bir olgunluğa gelince şirketlerden çıkış stratejisi izliyor. Öncelikli bir stratejik ortağa ya da başka bir fona satmak tercih edilirken, halka arz da çıkış yöntemlerinden birini oluşturuyor. Son olarak Turkven Mavi Giyim'deki yatırımından son dönemlerin en büyük halka arzıyla çıkış gerçekleştirirken, Medikal Park yatırımından da şubat ayında gerçekleşecek halka arzla çıkış planlanıyor.

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Kaynak: Reuters