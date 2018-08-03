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Carney: Brexit'te rahatsız edici anlaşmazlık riski var

BoE Başkanı Carney, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde önemli bir anlaşmazlık riskinin olduğunu bildirdi.

Carney: Brexit'te rahatsız edici anlaşmazlık riski var
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, İngiltere'nin Avrupa Birliği'den ayrılmada rahatsız edeci anlaşmazlık riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

BBC Radio'ya konuşan Carney "Bu noktada anlaşmazlık olasılığının rahatsız edici yüksek olduğunu düşünüyorum. İnsanların Brexit'te anlaşmazlık hakkında endişeleri olacak ki hala göreceli uzak ama olasılık" dedi.

Carney anlaşmazlık konusunda tarafların yapabilecekleri her şeyi yapması gerektiğini vurguladı.

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