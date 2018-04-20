Çetinkaya: KOBİ'ler alternatif finans araçlarına odaklanmalı

20 Nisan 2018

Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Türkiye'de KOBİ finansmanında alternatif finans araçlarına odaklanılması gerektiğini bildirdi.

KOSGEB'de gerçekleştirilen "KOSGEB KOBİ 2018 Zirvesi"nde, KOBİ’lerin finansmana erişim güçlükleri ve yeni finansman destek modellerine ilişkin panel düzenlendi.

Çetinkaya, burada yaptığı konuşmada, Borsa İstanbul'un sermaye piyasası işlemlerinin yapıldığı işletmeci bir platform olduğunu söyledi.

Kurumun mevcut finans kaynağından büyük bir kısmının bankalar tarafından, sınırlı bir kısmının da sermaye piyasası kanalıyla sağlandığını belirten Çetinkaya, KOBİ finansmanında alternatif finans araçlarına odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Çetinkaya, bunun için Borsa İstanbul nezdinde BİSTEP, Özel Pazar gibi araçlar ve gelişen işletmeler piyasası faaliyetiyle destek verme gayretinde olduklarını anlattı.

"Kredi dışı finansman imkanları da konuşulmalı"

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli de Türkiye'de başta KOBİ'ler olmak üzere bütün işletmeler için en önemli sorunun finansman olduğuna işaret ederek, finansman deyince akla sadece banka kredilerinin geldiğini vurguladı.

Finansmanın tek aracının krediler olmadığına dikkati çeken Gergerli, kredi dışı finansman imkanlarının da konuşulması gerektiğini bildirdi.

Gergerli, KOBİ'ler için sağlanan kredi imkanlarının sınırlı olduğunu dile getirerek, son dönemde finansmana erişimde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

KOBİ'lere farklı finansman imkanlarının sağlanması gerektiğini belirten Gergerli, şunları kaydetti:

"Bugün Türk bankacılık sistemi yaklaşık 2,1 trilyon liralık kredi hacmine ulaştı, 520 milyar liralık bir kredi pastası KOBİ'lere kullandırılıyor. Bu noktada 2016'nın sonunda KGF'nin yeniden yapılandırılması, Hazine ile yeni protokolün yapılması ve yeni imkanların geliştirilmesiyle birlikte başta KOBİ'ler olmak üzere finansmana erişime imkan sağlayan yeni bir açılım yapıldı. Bugün itibarıyla yaklaşık 250 milyar liralık kredi hacmine, KGF yaklaşık 220 milyar liralık kefalet verdi. Yaklaşık 40 milyar liralık geri dönüşüm oldu. Geri dönüşlerde de oldukça başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yüzde 1'in çok altında tahsili gecikmiş krediler söz konusu. KGF'nin en önemli ortaklarından biri de KOSGEB'dir."

"Girişim sermayesi fonlarına 2 milyar liralık kaynak"

Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Vekili Hakan Ertürk de KOBİ'leri yenilikçi ve geleneksel olarak ikiye ayırdıklarını, bu iki grup için de aynı finansman araçlarının kullanılamayacağını anlattı.

Hazine olarak şirketlerin öz kaynak sorunlarına yönelik melek yatırımcılık, fonların fonu gibi sistemleri devreye soktuklarını anımsatan Ertürk, şimdi de yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla Hazine Müsteşarlığının girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarmasına imkan sağlanacağını ifade etti.

Ertürk, toplam 2 milyar liralık kaynağın girişim sermayesi fonları aracılığıyla aktarılacağına dikkati çekerek, bu kapsamda yüksek teknolojili ve katma değer odaklı KOBİ'ler için fon sağlayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA