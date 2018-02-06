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Çetinkaya: Sıkı duruşa kararlılıkla devam edilecek

TCMB Başkanı Çetinkaya, "Fiyat istikrarının tüm iktisadi aktörlerce sahiplenilmesi kalıcı çözümü destekleyecektir" dedi.

Çetinkaya: Sıkı duruşa kararlılıkla devam edilecek
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TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflere uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini yineledi.

TÜSİAD toplantısında enflasyon görünümü ve para politikası konulu konuşma yapan Çetinkaya, "TCMB bütün araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Fiyat istikrarı toplumsal refah ve potansiyel büyüme açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Çetinkaya, fiyat istikrarının tüm iktisadi aktörlerce sahiplenilmesinin kalıcı çözümü destekleyeceğini de söyledi.

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