Çetinkaya'dan ilave sıkılaştırma mesajı
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, ABD'de yaptığı sunumda, "Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer faktörler yakından izlenecek ve ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir" diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Washington DC'de Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası toplantıları sırasında yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunum, bankanın resmi sitesinde yayımlandı.
Sunumunda, küresel büyümenin senkronize bir şekilde sürdüğünü, portföy akımlarının dalgalı bir seyir izlediğini belirten Çetinkaya, emtia ve petrol fiyatlarının yukarı yönlü bir eğilim izlediğini kaydetti.
Çetinkaya, küresel toparlanmayla birlikte risklerin sürdüğüne işaret ederek, "küresel ticarette korumacılık eğilimi", "gelişmiş ülke para politikalarındaki normalleşme", "jeopolitik riskler" ve "emtia fiyatlarındaki yükselişi" söz konusu riskler altında sıraladı.
Dünya ihracatı içinde Türkiye'nin payının giderek arttığına dikkati çeken Çetinkaya, "Turizm gelirleri toparlanmaya devam ediyor. Portföy yatırımlarının payı artarken uzun vadeli sermaye girişi istikrarlı bir seyir izlemektedir. Dış borç çevirme gücü korunuyor." ifadelerini kullandı.
Çetinkaya, para politikasının öngörülebilirliğinin önemli derecede iyileştiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Son açıklanan veriler, ekonomik aktivitenin gücünü koruduğunu göstermektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaktadır. Son dönemdeki gelişmeler, enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer faktörler yakından izlenecek ve ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir."
Kaynak: AA