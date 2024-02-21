CHP'ye göre mevcut politikayla 'tek hane enflasyon' mümkün değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yazılı açıklamasında, bu yılın ikinci yarısından itibaren baz etkisiyle enflasyondaki artış hızının yavaşlamasının beklendiğini, ekonomi yönetiminin ise bunu başarı olarak aktardığını belirtti.

Ekonomik verilerin TÜİK eliyle manipüle edildiğini öne süren Karabat, "Hükümetin uyguladığı ekonomi politikasıyla enflasyonun tek haneye inmesi mümkün değil" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik ve siyasi krizlerin aşılamadığı toplumların otoriter yönetimlere mahkum olduğunu dile getiren Karabat, şunları kaydetti:

"Kronik hale gelmiş enflasyon, umutsuz bir halk, sürekli dış tehdit algısı ile daha sağcı ve baskıcı bir yönetimin zemini hazırlanıyor. Anayasa'nın rafa kaldırıldığını, hukukun uygulanmadığını ve sarayın emrindeki yargıçlar ile muhalefete baskı kurulduğunu artık herkes kabul etmiş durumda.

AKP, ekonomiyi toparlayamayacağını çok iyi biliyor. Erdoğan, Türkiye'yi Putin, Sisi ve Aliyev gibi yönetmek için düğmeye basacak. Bu nedenle yerel seçimlerden sonra Anayasa ve kurumlar arası krizi tırmandıracak."