Çimsa hisseleri sert prim yaptı
Sabancı Grubu'nun Çimsa ve Akçansa'ya ait çimento fabrikalarının satışı için yetki vermesinin ardından Çimsa hisselerinde sert değer kazancı görüldü, Akçansa hisseleri ise eksiden pozitife döndü.
Reuters'ın haberine göre, Sabancı Grubu ana hissedarı olduğu Çimsa'ya ait Kayseri ile Niğde Çimento'nun ve Akçansa'ya ait Ladik Çimento'nun satışı için Ünlü & Co'ya yetki verdi.
Haber öncesinde 9.94 lira ile dünkü kapanış ile aynı seviyeden işlem gören Çimsa hisseleri 10.91 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 7.6 primle 10.69 liradan işlem görüyor.
Haber öncesinde 1.1 ekside 8.8 liradan işlem gören Akçansa hisseleri ise 9.5 liraya kadar yükseldikten sonra yüzde 1.7 artıda 9.05 liradan işlem görüyor.
Sabancı'dan çimentoda satış kararı
Kaynak: Reuters