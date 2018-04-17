Çin, ABD hazine kağıdı pozisyonunu artırdı
Çin'in elindeki ABD hazine kağıdı miktarı Şubat ayında 6 ayın en büyük artışını gösterdi.
Çin'in elindeki ABD Hazine kağıdı miktarı Şubat ayında son 6 ayın en büyük artışını gösterdi.
Şubat ayında Çin'in elindeki ABD hazine kağıdı miktarı 8,5 milyar dolar artarak 1,18 trilyon dolara yaklaştı.
Şubat ayında yabancıların ABD Hazine kağıdında net alımları 43,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Japonya'nın elindeki ABD Hazine kağıdı miktarı ise Şubat ayında 6,3 milyar dolar azalarak 1,06 trilyon dolar oldu.
Yabancı yatırımcılar Şubat ayında ABD kamu kurumlarının borçlanma kağıtlarından 11,8 milyar dolar, şirket borçlanma kağıtlarından 4,1 milyar dolar tutarında alım yaparken, ABD hisse senetlerindeki pozisyonlarını 1,2 milyar dolar azalttılar.