Çin bankaları, BRICS'te en güçlü kredi profiline sahip

22 Ekim 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) bankaları içerisinde Çin bankalarının en güçlü kredi profiline sahip olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada BRICS olarak tanımlanan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika bankaları içerisinde en güçlü kredi profiline sahip olanların Çin, en zayıf kredi profiline sahip olanların ise Rus bankaları olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Çin bankalarının BRICS içerisinde en yüksek varlık kalitesine sahip olduğu, Çin bankalarının takipteki kredilerinin toplam krediler içindeki payının sadece yüzde 1,5 seviyesinde olduğu ifade edildi.

Rus bankalarındaki takipteki kredilerin toplam krediler içerisindeki payının yüzde 11,8 seviyesinde olduğu bildirilen açıklamada Güney Afrika ve Brezilya bankalarının BRICS içerisinde en karlı bankalar olarak görüldüğü, Hint bankalarının ise karlılık açısından diğer ülkelerdeki bankalardan daha zayıf durumda olduğu vurgulandı.

Çin bankalarında önümüzdeki dönemde net faiz marjındaki iyileşmenin destekleyici olması nedeniyle karlılık seviyesinin istikrarlı seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody’s Direktör Yardımcısı Yaroslav Sovgyra, “BRICS ülkelerindeki bankaların faaliyet ortamı genel olarak olumlu. Çin’deki bankaların büyümesinin ılımlı bir şekilde yavaşlamasına rağmen, bu bankalar grup içerisinde (BRICS) en düşük sorunlu krediye sahip durumda.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA