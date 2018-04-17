Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,8 büyüdü

17 Nisan 2018

Çin ekonomisi, yükselen konut fiyatlarını düşürmek için devam eden önlemlere rağmen güçlü tüketici talebi ve yüksek gayrimenkul yatırımlarıyla birinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü.

Ulusal istatistik bürosunun verilerine göre, ekonomi ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 büyüdü ve 2017'nin son çeyreğinde yakalanan büyüme oranını korudu. Ekonomistler büyümenin 6.7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyorlardı.

Ulusal istatistik bürosu, uluslararası belirsizliklerin artmasına ve iç gelişmelerin düzensiz olmasına rağmen, ilk çeyrek ekonomik performansın tüm yıl için iyi bir temel oluşturduğunu belirtti.

Büyüme, hükümetin tüm yıl için yaklaşık yüzde 6.5 olan hedefinin üzerinde zorlanmadı; bu da politika yapıcılara finansal sistemdeki riskleri azaltma ve çevre kirliliğini azaltma çabalarını hızlandırma konusunda daha fazla güven verebilir.

Çin’den faiz adımı

Güçlü tüketim sürüyor

Birinci çeyrekte ekonomik büyümenin yüzde 77.8'ini yaratan güçlü tüketim, ihracat alanında karşılaştığı risklere rağmen Çin ekonomisini desteklemeye devem ediyor.

Bir önceki çeyreğe kıyasla büyüme yüzde 1.4 ile, yüzde 1.5 olan beklentinin altında kaldı.

Mart ayı perakende satışları ise tüketicilerin kozmetik ve giysi, mobilya ve ev aletlerine kadar neredeyse her şeyi satın almalarıyla bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 10.1 arttı. Analistler, bu yılın ilk iki ayında, geçen yılın aynı döneminde yüzde 9.7 olan perakende satışların yüzde 9.9'a yükselmesini bekliyorlardı.

Eş zamanlı açıklanan verilere göre sanayi üretimi mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla yedi ayın en yavaş büyümesini kaydetti. Özel sektör sabit varlık yatırımları Ocak-Mart arasında yüzde 8.9 arttı. Sabit varlık yatırımları yılın ilk iki ayında yüzde 8.1 artmıştı.