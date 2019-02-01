Çin imalat verilerinde 3 yılın en büyük daralması

01 Şubat 2019

Çin'de Caixin/Markit imalat satın alma yöneticisi endeksi (PMI) yeni siparişler ve üretimin azalmasıyla Ocak ayında 48.3 ile yaklaşık üç yılın en büyük daralmasını kaydetti.

Caixin/Markit imalat PMI verisi, resmi imalat PMI verisinden daha düşük açıklandı. Dün açıklanan resmi veri, imalat sektöründe artan zorlukları ortaya koymuştu.

Ekonomistler Aralık ayında 49.7 değerini alan imalat PMI'ın Ocak'ta 49.5'e gerilemesini bekliyorlardı.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeyi, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Ancak hem resmi veri hem de Caixin/Markit verisi beklendiği gibi Çin ekonomisinin yılın başında ivme kaybetmeye devam ettiğini ve hükümetin özel sektör için destek önlemlerine rağmen küçük ve orta ölçekli şirketlerin en fazla baskı altında olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Reuters