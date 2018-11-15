Çin ve ABD arasında müzakere umutları arttı

15 Kasım 2018

ABD hükümet kaynakları, Çin'in ABD'nin geniş kapsamlı ticaret reformlarına yönelik taleplerine yazılı cevap gönderdiğini bildirdi ancak yanıtın içeriği hakkında bilgi vermedi.

Bu gelişme, dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki ticaret savaşına son vermek için müzakereleri başlatabilecek bir adım niteliğinde. ABD, Çin'den endişelerini giderecek somut teklifler görene kadar ticaret müzakerelerine başlamayacağını açıklamıştı.

Diğer taraftan ABD Hazine sözcüsü, Hazine Müsteşarı David Malpass başkanlığında bir Amerikan ekibinin salı günü video konferans yoluyla Çinli bir ekiple ticaret sorunlarını görüştüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ticaret şartlarını değiştirecek talepler listesi karşısında Pekin'i tavize zorlamak için 250 milyar dolar değerinde ithal Çin ürününe gümrük vergisi getirmiş, Çin de buna benzer şekilde karşılık vermişti.

Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile kasım sonu ve aralık ayı başında Arjantin'de düzenlenecek G20 zirvesi sırasında bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters