Çin, yuanı serbest bıraktı
Çin, yuan üzerindeki kontrolünü gevşetti, dolar/yuan yükselişe geçti.
Çin, yuan sabitlemesinde "konjonktür karşıtı faktör" kullanımını askıya aldı.
Konjonktür karşıtı faktör, otoritelere yuan sabitlemesinin belirlenmesinde daha fazla kontrol veriyor ve piyasa fiyatlaması üzerindeki etkiyi güçlendiriyordu.
Söz konusu hamleyle birlikte Çin Yuanı, dolar karşısında değer kaybetti. Güne 6,4998'den başlayan dolar/yuan paritesi 6,5235'e yükseldi. Parite saat 11:30'da 6,5210 seviyesinde yer aldı.
Analistler, Çin Merkez Bankasına yuandaki volatiliteyi azaltmak için daha fazla kontrol imkanı veren faktörün askıya alınmasıyla, devletin kur üzerindeki etkisinin azalacağını ve kurun daha çok piyasa tabanlı bir fiyatlama içine gireceğini belirtti.