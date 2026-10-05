Çin’de fon tasfiyeleri hızlandı: Sekiz yılın zirvesi kapıda

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin fon piyasasında baskı derinleşiyor. Zayıf yatırımcı talebi, düşük getiriler ve hisse piyasasındaki cansız seyir, fon kapanışlarını yılın en dikkat çekici başlıklarından biri haline getirdi.

Yıl başından bu yana tasfiye edilen fon sayısı 256’ya ulaşırken, 46 fon daha kapanış riski konusunda uyarı verdi. Bu gidişat sürerse Çin’de fon tasfiyeleri yıl sonunda sekiz yılın en yüksek seviyesine çıkabilir.

256 fon kapandı, 300 eşiği gündeme geldi

Çin’de bu yıl şimdiye kadar 256 yatırım fonu tasfiye edildi.

Buna ek olarak 46 fon, yatırımcılara ve piyasaya kapanış riski taşıdığı yönünde sinyal verdi. Bu fonların da tasfiyeye gitmesi halinde yıl toplamı 300’ün üzerine çıkacak.

Böyle bir tablo, 2018’den bu yana Çin fon piyasasında görülen en yüksek yıllık kapanış sayısına işaret edecek.

Düşük getiri yatırımcıyı uzaklaştırdı

Fon kapanışlarındaki artışın merkezinde zayıf performans var.

Aktif hisse fonlarının son beş yıla yayılan yıllıklandırılmış ortalama getirisi eksi yüzde 0,8 seviyesinde bulunuyor. Yatırımcının uzun süre boyunca tatmin edici getiri görememesi yeni para girişini zayıflattı.

Özellikle bireysel yatırımcıların kısa vadede daha yüksek getiri arayışıyla farklı varlıklara yönelmesi, fonlar üzerindeki baskıyı artırdı.

CSI 300’deki kayıp baskıyı büyüttü

Çin hisse piyasasındaki zayıf görünüm fon sektörünü doğrudan etkiliyor.

Ülkenin önde gelen endekslerinden CSI 300 bu yıl yaklaşık yüzde 6 geriledi. Endeksteki bu düşüş, hisse senedi ağırlıklı fonların performansını aşağı çekerken tasfiye baskısını da hızlandırdı.

Piyasadaki düşük işlem iştahı ve güven sorunu, yeni fon satışlarının da hız kesmesine yol açtı.

Küçük fonlar ilk baskıyı hissediyor

Tasfiye dalgasından en çok küçük ölçekli ve yatırımcı tabanı dar olan fonlar etkileniyor.

Varlık büyüklüğü sınırlı kalan fonlar, belirli bir eşik seviyesinin altına indiklerinde operasyonel olarak sürdürülebilirlik sorunu yaşamaya başlıyor. Yönetim ücretlerinin zayıflaması, pazarlama maliyetleri ve çıkışların hızlanması bu fonları kapanışa daha açık hale getiriyor.

Bu nedenle piyasa baskısı ilk olarak küçük ve orta ölçekli fonlarda görülüyor.

Büyük yöneticiler ayakta, orta sınıf zorlanıyor

Çin fon piyasasında güçlü dağıtım ağına sahip büyük oyuncular görece daha dayanıklı kalırken, orta ölçekli yöneticilerde baskı daha belirginleşiyor.

Yatırımcılar riskli dönemde daha bilinen markalara ve daha büyük ürünlere yöneliyor. Bu eğilim, sektördeki yoğunlaşmayı artırırken küçük ürünlerin yaşama alanını daraltıyor.

Sonuç olarak piyasa yalnız getiriler üzerinden değil, ölçek ve dağıtım gücü üzerinden de yeniden şekilleniyor.

Düzenleyici baskı da temizlenmeyi hızlandırıyor

Fon tasfiyelerinde yalnız piyasa koşulları değil, düzenleyici çerçeve de etkili oluyor.

Sektörde uzun süredir düşük büyüklükle faaliyet gösteren, yatırımcı ilgisi zayıf kalan veya stratejisi net biçimde ayrışmayan ürünlerin kapatılması, piyasanın daha verimli çalışması açısından teşvik ediliyor.

Bu süreç kısa vadede kapanış sayısını yükseltse de orta vadede daha az sayıda ama daha güçlü ürünlerin öne çıkmasına zemin hazırlayabilir.

Gözler yılın son çeyreğinde

Fon tasfiyelerinde nihai tabloyu yılın son çeyreği belirleyecek.

Çin hisse piyasasında belirgin bir toparlanma görülmez ve yeni yatırımcı girişi zayıf kalırsa kapanış dalgasının hız kesmesi zor görünüyor. Buna karşılık piyasada güveni artıracak güçlü bir toparlanma, yıl sonu tasfiye sayısını sınırlayabilir.

Ancak mevcut görünüm, Çin fon piyasasında 2026’nın büyümeden çok daralma ve ayıklanma yılı olarak öne çıktığını gösteriyor.