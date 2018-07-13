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Çin'de küçük şirketler için vergi indirimi genişletildi

Çin'de gelirleri 1 milyon yuanın altında olan küçük işletmeler de vergi indiriminden yararlanabilecek.

Çin'de küçük şirketler için vergi indirimi genişletildi
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Çin Maliye Bakanlığı, Pekin'in kurumların yükünü azaltma ve ekonomik büyümeyi destekleme çabaları çerçevesinde küçük işletmeler için vergi indirimini genişletti.

Alınan karar göre, 2018 başından itibaren 2020 yılı sonuna kadar vergilendirilebilir gelirleri 1 milyon yuanın altında olan küçük işletmeler vergi indiriminde yararlanabilecek. Bu limit daha önce 500 bin yuan olarak belinlenmişti.

Belirlenen limite uyan şirketlerin kurumlar vergisi geliri tabanı yarı yarıya indirilecek ve gelir vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 20'ye çekilecek.

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