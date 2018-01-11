Çin'in adımı Fed'in planlarını etkiler mi?
Dallas Fed Başkanı Kaplan, Çin'in ABD Hazine kağıtlarına olan talebini azaltmasının Fed'in planlarını etkilemeyeceğini söyledi. Kaplan, "Biz hala Fed'in elindeki tahvilleri kademeli olarak azaltmayı planlıyoruz" dedi.
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Çin'in ABD Hazine kağıtlarına olan talebini azaltmasının, Fed'in bilançosundaki tahvilleri kademeli olarak azaltma planına zarar vermeyeceğini söyledi.
Kaplan, "Biz hala Fed'in elindeki tahvilleri kademeli olarak azaltmayı planlıyoruz ve bu plan hala çok yönetilebilir görünüyor" diye konuştu.
Kaplan ayrıca, rekor seviyedeki global likidite dikkate alındığında, Çin'in ABD Hazine kağıdı alımlarını azaltmasının etkilerini öngörmenin zor olduğunu vurguladı.