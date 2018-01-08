Çin'in döviz rezervi 15 ayın zirvesinde

08 Ocak 2018

Çin'in döviz rezervleri 2017 Aralık ayında Eylül 2016'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Söz konusu ayda rezervler 20,2 milyar dolar artarak 3,14 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Beklenti 6 milyar dolar artış olacağı yönündeydi.

Öte yandan bu artış, Temmuz 2017'den bu yana görülen en hızlı büyüme oldu. Ülkenin döviz rezervi kasımda ise 10 milyar dolar yükselmişti.