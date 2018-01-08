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Çin'in döviz rezervi 15 ayın zirvesinde

Çin'in döviz rezervleri 3,14 trilyon dolar ile Eylül 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'in döviz rezervi 15 ayın zirvesinde
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Çin'in döviz rezervleri 2017 Aralık ayında Eylül 2016'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Söz konusu ayda rezervler 20,2 milyar dolar artarak 3,14 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Beklenti 6 milyar dolar artış olacağı yönündeydi.

Öte yandan bu artış, Temmuz 2017'den bu yana görülen en hızlı büyüme oldu. Ülkenin döviz rezervi kasımda ise 10 milyar dolar yükselmişti.

Çin

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