Çin'in döviz rezervlerinin büyüklüğü sabit kalacak

07 Ağustos 2018

Çin'de döviz piyasaları için düzenleyici kurum olan Devlet Döviz İdaresi (SAFE), döviz rezervlerinin büyüklüğünün genel olarak sabit kalacağını ve geçen ay rezervlerde görülen artışın dolar dışındaki para birimlerinin değerinde ve varlık fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklandığını belirtti.

SAFE internet sitesinde yaptığı açıklamada, ticaret politikalarında artan korumacılıktan kaynaklanan uluslararası finansal piyasalardaki yüksek oynaklığa ve başlıca ekonomilerdeki makro politikaların ayrışmasına rağmen sınır ötesi sermaye akışlarının istikrarlı olduğunu ifade etti.

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin tırmanacağına dair endişeler piyasa oynaklığına neden olsa da, Çin Merkez Nankası'ndan alınan veriler Çin'in döviz rezervlerinin Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde yükseldiğini gösterdi.